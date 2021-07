Mercato : Di Meco est très emballé par ce qui se passe à l’OM grâce à Longoria !

Un mois après l’ouverture du mercato estival, Pablo Longoria continue de surprendre. l’OM a déjà enregistré 4 recrues et d’autres sont sur le point de signer. Éric Di Meco est impatient de voir ce que ça va donner la saison prochaine.

Le mercato a débuté il n’y a même pas un mois et l’Olympique de Marseukke commence à dessiner son nouveau visage. Sous l’impulsion de Pablo Longoria, quatre recrues ont rejoint le navire olympien. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder, d’autres recrues devraient arriver rapidement.

À MARSEILLE, TOUT LE MONDE EST IMPATIENT DE VOIR CE QUE ÇA VA DONNER – ÉRIC DI MECO

Le président olympien continue de surprendre les supporters de l’OM et les amateurs de foot. Sur RMC, Éric Di Meco a fait savoir qu’il était impatient de voir l’effet que ça va donner dans les prochains mois.

« C’est super intéressant en tout cas parce qu’on le voyait venir ce projet là. On sait que Longoria est adepte de ce genre de recrutements avec les data, en suivant les joueurs. On sait qu’il y aura du déchet, mais il risque d’il y avoir de bonnes surprises. Moi je parle souvent de Luis Campos car il a marqué les esprits à Monaco ou à Lille. Il y a des réussites extraordinaires, mais il y a des joueurs qui n’ont fait que passer dont on ne se souvient plus. À Monaco avec les moyens qu’ils avaient, tu pouvais te le permettre, à Lille il s’est pas beaucoup trompé. En réalité, il faut espérer qu’il n’y ai pas beaucoup de déchet pour Longoria également. Mais il n’est pas obligé de monter que des loups et des dorades. Il peut aussi monter des poissons de roche. Il faut laisser la chance au produit. J’ai l’impression qu’à Marseille tout le monde est impatient de voir ce que ça va donner, car on voit beaucoup de joueurs arriver, car on voit qu’il se démène ! » Éric Di Meco – Source : RMC Sport (05/07/2021)