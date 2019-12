Mercato : Diallo ne sera pas disponible cet hiver…

Non, non… Diallo va rester — Hognon

« On ne m’a jamais parlé du départ d’Habib Diallo cet hiver. Tout le staff technique avait insisté pour qu’il prolonge. On voulait absolument le garder. Et on ne s’est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non… il va rester ! » Vincent Hognon – source : Le Républicain lorrain