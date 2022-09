Mercato : Diaz a trouvé la meilleure recrue de ces trois saisons à l’OM !

Selon le consultant Kevin Diaz dans l’After sur RMC, il y a une recrue à pointer du doigt sur les trois dernières saisons… Et il s’agit de Longoria !

L’Olympique de Marseille a fait de Pablo Longoria son président il y a quelques années maintenant. Pour Kevin Diaz, il est clairement la meilleure recrue du club depuis ces trois dernières saisons tant il a apporté par son expérience, ses connaissances du football et ses qualités de président.

« Là il a changé contraint et forcé de coach. Sampaoli l’a avoué dans un entretien, il ne voulait pas attendre, il voulait les joueurs de suite. Quand il voit les joueurs qui ont signé, peut-être qu’il regrette. Tout à l’heure, on parlait de Mathieu Bodmer comme la meilleure recrue du Havre, je pense qu’il avait raison. Mais sur les trois dernières saisons, la meilleure recrue du côté de l’Olympique de Marseille, c’est clairement Pablo Longoria. Alors oui, il faut le dire tout de suite, rien n’est parfait dans la vie, il a commis des erreurs, sinon ce serait pas normal. Mais en faisant le ratio, il est largement gagnant. Aujourd’hui quand on voit son discours alors qu’il est espagnol, même si ça fait du temps qu’il est là… La justesse de ses propos… » Kevin Diaz – Source : After Foot sur RMC (02/09/22)

Longoria explique sa vision du changement de coach

« On a changé le coach, la mentalité. Du coup on s’est penché sur les joueurs. Même si tu gagnes tu dois changer, renouveller des joueurs, et encore plus quand tu changes de coach pour changer de football. On avait l’intention de tourner vers un football plus vertical, plus physique, plus européen. Pourquoi? On doit améliorer l’effectif mais aussi avoir un équilibre économique. On considère qu’on est maintenant dans une situation économique positive. Je suis content de dire ça. C’est un message que je veux faire passer. C’est un bon message. On a cherché avec nos moyens d’améliorer l’effectif. (…) Je crois que tous les coachs sont différents. Mais tous les entraîneurs sont similaires parce qu’ils cherchent à mettre la pression, avoir les meilleurs résultats… Ce qu’on voulait faire c’était un football plus physique. On a avait eu ces conversations avec Jorge Sampaoli là dessus mais on voulait le faire avec lui une saison de plus. On a opté qu’anticiper ce qu’on voulait faire un an après. Ca a posé des problèmes dans l’effectif mais on a cherché les changements qu’on voulait faire au club dans un an » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/22)