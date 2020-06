Mercato – Dib : « Ça peut être un bon coup pour l’OM »

Notre invité de l’Apéro mercato Macel Did a donné son avis sur Daler Kouzyaïev. Selon lui, ce serait une bonne recrue pour l’OM…

L’OM serait sur la piste du joueur du Zénith, Daler Kouzyaïev. Le milieu de terrain de 27 ans pourrait être une bonne recrue selon notre invité Marcel Dib :

C’est un bon joueur d’expérience avec de la bouteille– Dib

« J’ai entendu parlé de ce joueur a travers le championnat russe. C’est un bon joueur d’expérience avec de la bouteille, et ça peut devenir un cadre s’il signe à l’Olympique de Marseille. En plus, il est en fin de contrat, c’est un bon coup. Après sur la somme qu’il demande, c’est quand même beaucoup même s’il peut avoir un arrangement. Jouer à l’Olympique de Marseille dans un bon championnat je crois que ça lui plairait. C’est un bon joueur en plus international, ça peut être un bon coup pour l’OM » Marcel Dib — Source: Apéro Mercato