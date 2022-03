Mercato : Dieng, vexé par l’attitude des dirigeants de l’OM?

Lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille aurait été à l’écoute de certains clubs pour vendre Bamba Dieng… Un fait qui n’aurait pas plu à l’international sénégalais d’après Florent Germain.

Comme chaque semaine, RMC a publié son podcast After Marseille dédié à l’actualité du club olympien. Ce mardi, la situation de Bamba Dieng à l’Olympique de Marseille a été évoquée. Le jeune attaquant ne joue plus beaucoup depuis quelques matchs alors qu’il avait montré de belles choses sur le terrain.

Jusqu’au dernier moment Marseille a essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie

Dans ce podcast, le journaliste Florent Germain est revenu dans le passé avec le mercato hivernal qui se déroulait pendant la CAN où Dieng a brillé. Le journaliste de RMC livre ses informations et explique notamment la réaction qu’a eu le jeune buteur quand il a su que la direction écoutait des offres à son sujet.

« Je crois d’ailleurs savoir que Dieng a été vexé que l’OM ait essayé de le vendre au mercato d’hiver. C’est plus compliqué pour lui, jusqu’au dernier moment Marseille a essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie, ça a joué sur son moral » Florent Germain – Source : After Marseille (29/03/22)

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille