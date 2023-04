Mercato : Djellit conseille à Sadio Mané de venir en Ligue 1 !

Ces dernières semaines ont été mouvementées pour Sadio Mané. Nabil Djellit a été questionné sur son avenir par Canal + Afrique. Le journaliste lui conseille de venir en Ligue 1, au PSG !

Annoncé sur le départ du Bayern Munich, Sadio Mané serait à la recherche d’un nouveau club. Récemment, des rumeurs l’ont envoyées à Liverpool mais le club anglais aurait démenti toute approche. Forcément, le départ de la star sénégalaise a créé quelques fantasmes du côté des supporters marseillais qui le connaissent comme un grand fan de l’OM… Seulement, Nabil Djellit lui conseillerait plutôt d’aller vers le PSG !

Sadio Mané n’est pas au bon endroit au Bayern Munich et pour moi c’est une erreur de casting — Djellit

#TDA 🌍 – Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich après son altercation avec Leroy Sané ? 🥶 C’est en tout cas l’avis de notre consultant @Nabil_djellit ! Et attendez de connaître son ultime conseil… 😏 pic.twitter.com/rhknz7acTL — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 17, 2023