Mercato : Djellit dévoile le coach qu’il aimerait voir sur le banc de l’OM !

Sur le plateau de L’Équipe TV, Nabil Djellit a révélé quel coach il souhaiterait voir diriger l’Olympique de Marseille en lieu et place de Jorge Sampaoli…

Alors que le début de saison de l’OM est contrasté, avec un 2e place en Ligue 1 mais une élimination en Ligue Europa, Jorge Sampaoli alterne les bonnes et les mauvaises prestations à la tête de l’équipe. De quoi convaincre Nabil Djellit qu’un autre coach serait l’homme de la situation : Djamel Belmadi.

J’aimerais qu’il prenne l’OM parce que je crois qu’il colle complètement avec cette ville — Nabil Djellit

« Le poste qui fait rêver Djamel Belmadi ? Moi, je pense que le poste de ses rêves, il y est, c’est l’Algérie. Ce serait bien de le voir en France puisqu’il est quand même de Champigny-sur-Marne, même s’il peut retourner dans le Golfe. De toute façon, on peut lui présenter un chèque dans le Golfe et lui dire : “Tu mets ce que tu veux.” Il peut prendre l’Arabie Saoudite, il a déjà pris le Qatar… Des offres monstrueuses, il va en avoir. Après, c’est au niveau du défi. Je ne sais pas s’il a une défiance ou pas. Il avait choisi de commencer sa carrière d’entraîneur au Qatar, il n’a pas commencé en France. Peut-être qu’il s’est dit que c’était plus compliqué en France. Mais là, il reviendrait avec un autre statut et d’autres références. Moi, si on me demandait mon opinion, j’aimerais qu’il prenne l’Olympique de Marseille parce que je crois qu’il colle complètement avec cette ville. Mais est-ce que c’est son désir ? Je n’en sais absolument rien» Nabil Djellit – Source : L’Équipe du soir