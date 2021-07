Mercato : Duel OM – LOSC pour cet énorme crack belge !

Agé de seulement 16 ans, Noah Sadiki n’en finit plus d’affoler les plus grands clubs européens. Et selon les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain belge serait courtisé par le LOSC et… l’Olympique de Marseille.

Membre du club d’Anderlecht, Noah Sadiki voit plusieurs clubs européens s’intéresser à lui. Véritable talent brut, le jeune joueur âgé de 16 ans plaît à Wolfsburg et Lille. Il aurait notamment visité les installations du centre d’entraînement du LOSC. Toutefois, le site Foot Mercato nous apprend que l’OM serait également sur le coup dans ce dossier…

Lille et l’OM vont batailler pour s’arracher cette pépite ! https://t.co/LHWEnoCXOl — Foot Mercato (@footmercato) July 23, 2021

bataille à 3 à venir pour sadiki ?

En effet d’après les informations du média Foot Mercato, Anderlecht n’aurait pas non plus dit son dernier mot dans cette affaire. Le club belge tenterait de faire signer un contrat à sa jeune pépite. Mais l’aspect gratuit de la transaction convaincrait la direction de l’OM à s’intéresser de plus près au profil de Sadiki.

De plus sa performance lors de la Kevin De Bruyne Cup en 2019, et un coup du chapeau face au PSG, lui octroie déjà un capital sympathie auprès des supporters marseillais.