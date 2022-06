Une opportunité à saisir pour l’OM ?

En fin de contrat en juin 2023, Manuel Benson serait sur le départ et souhaiterait changer d’air pour relever un nouveau défi dans sa carrière selon le quotidien belge. D’autant plus que son club et son nouveau directeur sportif Marc Overmars n’auraient pas l’intention de prolonger son joueur. C’est là que l’OM pourrait flairer la bonne affaire en signant un joueur de 25 ans qui sort d’une belle saison en Belgique et surtout qui ne devrait pas coûter cher pour Benson qui est estimé à 3 millions d’euros sur Transfermarkt.