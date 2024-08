Mercato : Duel OM vs Nice pour cet international tunisien ?

Avec le récent départ de Todibo vers West Ham, les Niçois cherchent son remplaçant pour épauler Dante. La piste du tunisien Montassar Talbi est évoquée, et l’OM serait aussi dans le coup…



Orphelin d’un défenseur central depuis le départ de Jean-Clair Todibo à West Ham. L’OGC Nice s’intéresse à Montassar Talbi pour épauler Dante dans la charnière. Les Niçois cherchent un défenseur connaissant déjà le championnat français, l’OM aussi s’est renseignée sur le prix du joueur dont le contrat expire en juin 2025. Le club breton demande 7 millions pour lâcher son titulaire. L’Olympique Lyonnais et le Torino ont également exprimé leur intérêt à l’égard du Tunisien.

Nice touche le pactole

Entre Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo, Nice remplie les caisses cet été. Après 167 matchs avec les aiglons, le frère de Marcus rejoint aussi l’Italie et s’engage avec la Juventus de Thiago Motta contre un chèque de 20M d’euros + 5 bonus. A 23 ans, il marche dans les pas de son papa Lilian et rejoint le club le plus titré d’Italie. Pour Todibo c’est aussi officiel, le Français rallie l’Angleterre et devient un Hammers. Nice qui refusait un transfert sec de West Ham accepte finalement un prêt payant assorti d’une option d’achat automatique facilement atteignable de 40M d’euros. Les deux joueurs pourraient donc rapporter 65M d’euros à l’OGC Nice.

