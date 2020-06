Mercato – Dugarry : « S’il a la chance d’y aller, ce serait une bonne opportunité pour lui et l’OM… »

André Villas-Boas a finalement décidé de rester un an de plus à l’OM. Par contre, le coach portugais semble peu enclin à prolonger l’aventure marseillais au delà de 2021. Le nom de Christophe Galtier revient souvent… une bonne idée pour Dugarry !

Interrogé sur la possibilité d’entraîner l’OM, Christophe Galtier a une nouvelle fois affiché son envie sur Canal+ dimanche. « En tant que Marseillais, oui, j’ai envie d’entraîner l’OM. Mais on n’entraîne pas l’OM dans n’importe quelles conditions. Je pense qu’il faut être armé et en pleine forme. Mais c’est un club qui ne laisse personne insensible. J’aimerai entraîner Marseille, mais ce n’est pas d’actualité parce que je suis vraiment très épanoui dans le projet lillois ». Une déclaration argumentée qui séduit Christophe Dugarry.

Galtier a un gros caractère… je comprends qu’il a envie d’entraîner l’OM — Dugarry

« La déclaration de Galtier sur l’OM est intéressante. C’est un oui argumenté. Il connaît parfaitement bien le club. Il sait qu’il faut y arriver avec plus de certitudes qu’ailleurs, avec un gros mental, et un gros physique. L’OM, c’est un club très particulier qui use. Déjà, il comprend ça. C’est un entraîneur qui a su franchir les étapes. Il a commencé adjoint. À Saint-Etienne, il a fait du bon travail, comme à Lille. C’est l’un des meilleurs coachs de L1. Galtier a un gros caractère, mais il a appris à faire confiance, comme avec Campos au LOSC. À travers son expérience, il a appris beaucoup de choses. Il s’est étoffé, il a montré beaucoup de force. Après, d’un point de vue affectif, je comprends qu’il a envie d’entraîner l’OM. C’est logique. Marseille, c’est particulier, c’est une chance d’être dans ce club. Il y a la passion, la pression, c’est fantastique à vivre. L’OM, ça change un homme. S’il a la chance d’aller à l’OM, ce serait une bonne opportunité pour lui et l’OM. L’idée me séduit ». Christophe Dugarry – source : RMC (15/06/2020)