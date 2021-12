Mercato : Dupraz veut sortir de sa retraite un ancien joueur de l’OM ?

Actuellement dans la tourmente, l’AS Saint-Etienne s’est séparé de Claude Puel. Pour le moment, des rumeurs envoient Pascal Dupraz chez les Verts mais ce n’est pas officiel. Le coach voudrait faire sortir de sa retraite le Brésilien Vitorino Hilton.

Cette saison, l’AS Saint-Etienne est au plus mal. Claude Puel n’a pas réussi à redresser la barre et a été licencié par le club ces derniers jours… Et pour cause : les Verts n’ont que 12 points en 18 rencontres jouées en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Dupraz pourrait reprendre l’ASSE

Pour le moment, l’intérim est assurée par Julien Sablé mais plusieurs médias affirment que Pascal Dupraz sera le prochain entraîneur de l’ASSE. Invité sur Prime Vidéo pour le match entre l’OM et Strasbourg, l’ex-coach du Toulouse FC a calmé le jeu…

« Il faut se méfier des informations hâtives, tout ce que peux vous dire mais ça vous en êtes déjà conscient, c’est que Saint-Étienne est un grand club avec des grands supporters, c’est un public merveilleux » Pascal Dupraz – Source : Prime Vidéo (12/12/21)

Hilton pour épauler Dupraz à l’ASSE?

S’il vient sur le banc des Verts, il pourrait faire quelques demandes pour le mercato hivernal… Il faut changer des éléments et apporter un peu d’expérience dans cet effectif afin de le sauver d’une descente en Ligue 2.

Selon les informations de Foot Mercato, le coach français ne serait pas insensible au profil de Vitorino Hilton. Pourtant, l’ancien Marseillais est à la retraite depuis la fin de la saison dernière où il a terminé à 44 ans, sa dernière saison avec Montpellier.

Vitorino Hilton est actuellement consultant sur Prime Vidéo et garde donc un pied dans le football français. Il a annoncé il y a quelques semaines qu’il souhaitait retrouver un club. Pourquoi pas un dernier challenge avec les Stéphanois? Le Brésilien ne semble pas vouloir rejeter cette proposition de jouer parmi l’élite, malgré son âge.

Son expérience pourrait un grand atout sur le terrain mais également dans le vestiaire… Actuellement derniers de Ligue 1, les Verts sont à 4 points de Troyes qui est juste en dehors de la zone rouge devant le FC Metz et Lorient.