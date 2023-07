Mercato : En fin de contrat avec l’OM, Strootman a trouvé un club !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En fin de contrat à Marseille, Kevin Strootman va définitivement s’engager au Genoa. L’ancien international néerlandais n’est donc plus un joueur de l’OM et sera allé au bout de son contrat de cinq ans avec le club phocéen.

Après cinq longues années et un peu plus de 50 millions d’euros dépensés pour lui (salaire + prix du transfert), Kevin Strootman n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le contrat du milieu néerlandais a expiré ce week-end et selon le journaliste italien, Nico Schira, l’ancien romain va s’engager avec le Genoa pour une saison supplémentaire.

L’OM avait déjà prêté Strootman au club italien à deux reprises, en prenant en charge une grosse partie de son salaire. Le Genoa va donc récupérer gratuitement un joueur qui connaît déjà le club.

Pablo Longoria libéré d’un fardeau

Lorsque Pablo Longoria a pris les rênes de l’OM, Kevin Strootman était déjà là. Depuis son arrivée, l’Espagnol a essayé de se débarrasser de l’énorme contrat du Néerlandais à chaque mercato, sans jamais trouver preneur.

Le départ de l’international hollandais va donc faire un bien fou aux finances de l’OM, qui jusque-là, lui versait 500 000 euros par mois depuis 2018.