Mercato : Épanoui à l’OM, Rongier voudrait rester mais…

Interviewé par le journal La Provence, Valentin Rongier a évoqué son avenir avec l’Olympique de Marseille. S’il se dit épanoui au club, il n’exclut pas qu’un départ ne serait pas impossible…

Valentin Rongier revient d’une longue période d’absence. Écarté des terrains par une tendinite au tendon et une lésion au niveau du quadriceps, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes ressent encore des douleurs au tendon d’Achille.

Interrogé par le quotidien La Provence, Rongier a fait part de son attachement à Marseille. Si ce dernier voudrait rester au club, dans lequel il se sent heureux, il sait très bien que la situation financière de l’OM pourrait être un motif pour son départ.

Si une équipe met 20 ou 30 millions sur moi et que le président me dit qu’il a besoin d’argent… – rongier

« Il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j’ai un cadre de vie magnifique. Après, on ne décide pas de tout dans le foot. Si une équipe met 20 ou 30 millions sur Rongier et que le président me dit qu’il a besoin d’argent… Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout » Valentin Rongier – source : La Provence (15/05/2021)