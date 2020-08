Mercato : Eric Di Meco explique qu’il a raté un gros coup quand il était directeur sportif de l’OM

Lors de l’émission After Foot sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur un épisode de son passage en temps que directeur sportif de l’OM. Lors d’un séjour au Brésil, il a laissé filer l’opportunité de recruter un joueur qui fera bien des misères à l’OM plus tard…

Manager sportif de l’OM en 2000 Eric Di Meco a effectué un voyage au Brésil afin d’y superviser des joueurs. Sur place il finira par débaucher un entraineur (Abel Braga) et 2 joueurs qui ne resteront pas dans les mémoires (Adriano et Marcelinho). Mais en plus du coach, Di Meco a également discuter avec un joueur qu’il finira par ne pas recruter, malgré la recommandation d’Abel Braga. Une équipe rivale profitera de cette opportunité, il s’agit de Juninho !

ABEL M’A DIT : CELUI LA C’EST UN PHÉNOMÈNE

Rolland Courbis m’a envoyé au Brésil pour superviser des joueurs. Et dans mon hôtel, je tombe sur le club de Vasco Da Gama, qui était au vert sur place. Avec Romario, et Juninho qui venait de débuter en équipe du Brésil. Et le gars avec qui je suis me dit « je te présente le coach, il a joué au PSG avant, donc il parle français. Et c’est la que je rencontre Abel. On a parlé de foot, et il m’a fait venir à l’entrainement le lendemain, et j’ai rencontré Juninho dans les vestiaires. Abel m’a dit « celui la, c’est un phénomène ». Mais pour l’OM, ça ne s’est pas fait…

Eric Di Meco. Source : After Foot (27/08)