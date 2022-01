Mercato : Et si Unaï Emery permettait à l’OM de réaliser un énorme coup en défense ?

Alors que l’avenir de Bouba Kamra attire tous les regards, les dirigeants marseillais continueraient de prendre des renseignements dans le secteur défensif. Et un ancien pensionnaire de Ligue 1 exilé en Espagne pourrait correspondre aux attentes de Pablo Longoria selon le site Al-Ain News…

Depuis de nombreuses semaines désormais, les rumeurs autours du futur de Bouba Kamara ne font que s’intensifier. Entre son éventuelle prolongation à l’OM désormais quasi illusoire, une possible vente dès ce mercato d’hiver ou encore un départ libre en juin prochain, les spéculations n’arrêtent et ne font que s’intensifier. Toutefois cela ne gênerait en rien la direction de l’OM de superviser des joueurs dans le but de remplacer le minot…

Aïssa Mandi dans le viseur de l’OM ?

En effet d’après les informations du media Al-Ain News, le défenseur central Aïssa Mandi serait à la recherche de temps de jeu. Arrivé à Villarreal l’été dernier, il n’est pas beaucoup utilisé par Unaï Emery. Toujours selon ce media, l’opération pourrait se traduire par un prêt avec option d’achat à hauteur de 8 millions d’euros. Affaire à suivre…