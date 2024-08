Mercato : Everton rejette l’offre de l’OM !

La grave blessure de Faris Moumbagna lors du premier match de la saison à Brest oblige les dirigeants à se pencher sur un nouvel attaquant. Neal Maupay est dans le viseur mais Everton a rejeté la première offre de l’OM.

Le mercato olympien va rester animer pendant la dizaine de jours à venir. La très grosse blessure de Faris Moumbagna contraint les dirigeants olympiens à de nouveau s’activer pour trouver un avant-centre remplaçant. Le nom de Neal Maupay est dans les petits papiers de l’OM, mais Everton a rejeté la première offre marseillaise. La formule du prêt apparaît obligatoire pour les dirigeants olympiens qui sont en quête de liquidité et doivent impérativement vendre plusieurs éléments pour parvenir à boucler leur recrutement. Selon David Ornstein, les Toffees eux souhaitent un transfert sec ou un prêt avec obligation d’achat, puisque le contrat du franco-Argentin expire en juin 2025.

Maupay fait partie d’une liste de trois noms ciblés à l’OM !

Prêté à Brentford la saison dernière, Maupay a encore une saison de contrat chez les Toffees. Selon les informations de l’Equipe, l’ancien niçois est séduit par le challenge marseillais. Nice, s’est également renseigné, mais ne devrait pas avoir les moyens financiers pour parvenir à boucler une telle opération. Pour parvenir à boucler son mercato, l’OM va d’abord devoir exfiltrer plusieurs joueurs notamment les « Lofteur » Veretout, Mbemba et Gigot dont les émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du club. Harit, Ounahi, et Meité sont également poussés vers la sortie. Il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la clôture du marché des transferts. La fin de mercato s’annonce particulièrement agitée à Marseille.

