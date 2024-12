Mercato – Evra : « Pogba à l’OM, j’espère que ça va se faire ! »

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Patrice Evra a évoqué la possibilité de voir Paul Pogba rejoindre l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur a confié avoir conseillé au milieu de terrain de considérer cette option, soulignant l’attachement de Pogba à l’équipe de France et le prestige du club phocéen.

Tous les ingrédients sont là pour Pogba à l’OM

« Il est en phase de réathlétisation, il s’entraîne très dur. Je ne vais pas démentir, j’ai parlé à Mehdi Benatia pour qu’il le prenne, et j’ai dit à Paul d’aller à Marseille. Mais cela ne veut pas dire que tout est fait et qu’il va signer à l’Olympique de Marseille. Pourquoi je veux qu’il aille à Marseille ? Parce que quand j’ai parlé avec lui, il m’a montré qu’il avait un grand attachement à l’équipe de France. Donc, il y a peut-être Manchester, mais en France, il sait que Marseille est une grosse vitrine. Il a joué avec Rabiot, il le connaît super bien. Je pense que tous les ingrédients sont là. J’espère que ça va se faire ! », a ainsi déclaré l’ancien international français.

