Mercato ex OM : 3 gros clubs de Ligue 1 étaient prêts à signer André Ayew !

C’est fait, André Ayew retrouve le Havre et a signé un nouveau contrat ce vendredi. Trois autres écuries françaises étaient prêtes à lui offrir un contrat.

André Ayew s’engage une nouvelle fois avec le Havre après la fin de son contrat ! L’international ghanéen a signé et le club l’a annoncé ce vendredi. Seulement, avec les négociations compliquées entre les parties, d’autres clubs de Ligue 1 ont tenté le coup comme l’explique le site spécialisé BUT ! dans un article.

Le LOSC, le RC Lens et Brest ont tenté le coup Ayew !

« Le RC Lens, le Stade Brestois mais aussi le LOSC en plein mercato. Le Feyenoord Rotterdam était également venu aux nouvelles. Tenté d’abord par une signature à Lille, le natif du Nord a finalement vu cette piste s’éteindre pour une bonne et simple raison : Olivier Létang n’a jamais pu exfiltrer Mohamed Bayo, ce qui n’offrait pas à Ayew une place dans le secteur offensif des Dogues. La bonne connexion de son clan avec Le Havre a fait le reste », détaille le média sur son site internet.

Communiqué du HAC

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐀𝐲𝐞𝐰 vient de parapher un nouveau contrat avec les Ciel&Marine et rejoint l’effectif de Didier Digard ! ✍️ — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 4, 2024

Les ponts n’étaient pas rompus, on l’affirmait, et ce n’était ni du bluff ni une manière de se rassurer : André Ayew retrouve sa place dans l’effectif du HAC ! L’un des grands artisans du maintien 2023-2024, auteur de cinq buts en L1 entre fin novembre, date de son arrivée (à l’époque, une sacrée surprise pour bon nombre d’observateurs !), et la fin du championnat en mai, a fait le choix du cœur pour poursuivre sa carrière. Ce nouvel engagement, d’une saison, prouve le fort attachement d’André aux couleurs Ciel&Marine et son envie de les défendre au plus haut niveau.

Et il les défendra notamment dans ce superbe maillot third qu’il a lui-même dévoilé : un maillot noir et or, arborant la fleur de lys en hommage à François 1er, fondateur du Havre (disponible dès le 4 novembre).

Comme l’histoire du Havre, comme l’histoire du club lui-même, celle entre André Ayew et le HAC continue ! Et voilà qui réjouira tous les amoureux Ciel&Marine…