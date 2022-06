Mercato ex OM : 3 gros clubs de Serie A s’arrachent Maxime Lopez !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez réalise une belle saison avec Sassuolo. Pour le journaliste Ignazio Genuardi, plusieurs clubs italiens aimeraient le récupérer !

La saison de Maxime Lopez à Sassuolo s’est très bien déroulé ! Le milieu de terrain est devenu l’une des pièces maitresse de son club et a pris une autre dimension que celle qu’il avait à l’Olympique de Marseille, son club formateur.

Forcément, des clubs italiens se positionnent après l’avoir vu autant briller dans le championnat ! Le Français serait dans les petits papiers de plusieurs grosses écuries de Serie A comme l’explique le journaliste Ignazio Genuardi.

Un transfert couteux pour Maxime Lopez?

L’AS Roma, la Lazio ou encore la Fiorentina sont intéressés par son profil ! Sassuolo ne devrait pas réclamer un petit prix… Pour le moment, les offres ne seraient pas à la hauteur de leur espérance. Pour rappel, l’OM devrait récupérer un pourcentage de cette revente.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La grosse mise au point de Payet sur son avenir

Ciblé par la Roma et la Lazio, M.#Lopez (#Sassuolo) figure aussi dans les petits papiers de la #Fiorentina. La Viola apprécie bcp les caractéristiques de l’ancien Marseillais, mais le dossier risque d’être trop coûteux. Aujourd’hui, on est loin du prix réclamé. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 7, 2022

Lopez, c’est le maître du temps à Sassuolo – Crochet

Johann Crochet, le spécialiste de la Série A du média RMC avait dressé l’importance de Maxime Lopez dans l’effectif de Sassuolo. Selon lui, l’ancien milieu de l’OM est à un très bon niveau et est celui qui dynamise l’équipe.

« Sassuolo monte en puissance au fil de la saison et qui est en train de grappiller des points et des places. Dans cette équipe, il y a un joueur que vous avez peut-être perdu de vue depuis qu’il a quitté la France, c’est Maxime Lopez. Il est sur un très haut niveau de performance. Avec le départ de Locatelli, il a pris plus de place et d’épaisseur dans cette équipe. On dit des milieux de terrain qu’ils sont les maîtres du temps et c’est vraiment ça. Il sait quand il faut calmer, verticaliser, aller sur les côtés… Passer au gardien au lieu des centraux pour attirer la pression. Ça demande évidemment un gros QI foot parce qu’il faut comprendre le moment et analyser la situation. Il faut savoir répondre et exécuter rapidement. Il régule le jeu de cette équipe avec sa qualité technique. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)

Critiqué sur son petit gabarit et sur le fait qu’il ne puisse aller jouer dans un championnat physique, Johann Crochet explique que Maxime Lopez a pris des initiatives pour améliorer ce registre là en travaillant tactiquement et surtout physiquement. Le journaliste RMC annonçait dejà que le marseillais est très courtisé comme certains de ses coéquipiers.

« Il prend également une vraie dimension physique. A Marseille, il ne l’avait pas et il était positionné parfois ailier droit où ce n’est pas le meilleur poste pour qu’il brille aussi. Sur ce côté physique, j’en ai parlé avec lui encore ce lundi, il a pris un préparateur pour travailler sur l’explosivité et la puissance. Je vous assure que depuis quelques semaines on voit clairement la différence. Le volume de course qu’il assure, il se projette, il fait encore plus de travail sans ballon pour proposer des solutions… Il assure le repli défensif, il anticipe mieux. Il me disait qu’il avait pris conscience en discussion avec son frère qu’il devait s’améliorer sur ça. Ça se voit vraiment. L’administrateur délégué de Sassuolo, peut-être sur la Gazzetta Dello Sport je ne me souviens plus, a été questionné sur les joueurs comme Scamacca, Frattesi, Berardi… Des joueurs très courtisés. Il fait une première réponse mais il dit ensuite que le joueur le plus courtisé c’est Maxime Lopez. En Italie, on note semaine après semaine son importance dans le jeu de Sassuolo, ses bonnes performances. Ce n’est pas pour rien que des clubs s’intéressent à lui… Et notamment des clubs du côté de Rome. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)