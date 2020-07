Mercato Ex OM : A 35 ans, Gomis prolonge en Arabie Saoudite !

A bientôt 35 ans, Bafétimbi Gomis prolonge le plaisir. L’ancien attaquant de l’OM a prolongé de 2 ans son contrat avec Al Hilal (Arabie Saoudite).

L’attaquant international français sors d’une saison pleine en Arabie Saoudite où il a inscrit 14 buts en 21 matchs de championnat. Apprécié des supporters saoudiens, Bafé s’est aussi vite acclimaté à la vie saoudienne. Le natif de la Seyne-sur-mer a donc choisi en toute logique de prolonger l’aventure jusqu’en 2022 avec son club actuel, Al-Hilal.

Un dernier challenge ?

A bientôt 35 ans, ce contrat avec le club basé à Riyad sera sans doute le dernier défi de la carrière de Bafétimbi Gomis. Formé à St Etienne, l’attaquant est passé par l’OM en 2016-17 après des séjours à l’ASSE, Troyes et Lyon en France, puis Swansea en Premier league. Malgré de bonnes performances sous le maillot olympien (21 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues), Gomis a quitté le club au bout d’1 an, direction d’abord la Turquie (Galatasaray), puis Al-Hilal, club avec lequel il a marqué l’histoire en devant le premier français vainqueur de la Ligue des Champions d’Asie en 2019-2020. Et où il va vraisemblablement finir sa carrière.