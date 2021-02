Mercato ex OM : « À Marseille, mon plus grand regret, c’est de ne pas avoir pris conscience d’où j’étais »

Arrivé en tant que petit frère de Michy Batshuayi, Aaron Leya Iseka n’a pas réellement laissé une empreinte à l’Olympique de Marseille. Son passage en prêt lors de la saison 2016-2017, reste un échec dont il tire du positif…

Interrogé par So Foot, Aaron Leya Iseka est revenu sur son passage à l’OM. Prêté cette saison du FC Toulouse au FC Metz en tant que joker afin de pallier la blessure d’Ibrahima Niane, le Belge préfère relativiser sur sa saison à l’Olympique de Marseille.

La comparaison avec Michy Batshuayi

Lire aussi : OM : SAMPAOLI PÈTE LITTÉRALEMENT LES PLOMBS LORS D’UN MATCH HIER SOIR !

« Je ne me rendais pas compte de tout ça. Mais j’ai constaté qu’on a fait beaucoup de comparaisons entre Michy et moi. Je ne m’y attendais pas forcément, en tout cas pas à ce point. Michy, il a marqué le club, il a mis 33 buts en deux ans… Moi, je venais de me faire les croisés, je sortais de dix mois de convalescence, je n’avais que 18 ans. Ça m’a fait grandir et prendre conscience que le monde du foot n’était si joyeux que ça. Il y a une grande part de travail et d’ombre, ça ne peut pas être tout rose. À Marseille, mon plus grand regret, c’est de ne pas avoir pris conscience d’où j’étais. J’étais jeune, pas prêt physiquement, je n’avais pas toutes mes sensations. Il me fallait du temps avant de pouvoir accepter ce genre de challenge. Malgré tout, on ne peut pas refuser l’OM. J’ai appris énormément de tous les joueurs qui étaient là-bas, comme Lassana Diarra ou Dimitri Payet. Donc il y a plus de positif à retenir de cette expérience que de négatif » Aaron Leya Iseka – Source : So Foot (21/02/2021)