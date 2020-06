Mercato ex OM : Abdennour veut revenir en France !

Il est l’un des échecs de l’ère McCourt : Aymen Abdennour n’aura pas pu s’imposer à l’OM. Actuellement en Turquie, l’international tunisien n’exclut pas un retour en France !

A l’Olympique de Marseille, Aymen Abdennour n’aura pas donné grande satisfaction. Le défenseur central passé par l’AS Monaco et le Toulouse FC avait pourtant été convaincant en Ligue 1.

S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 — ABDENNOUR

Ce dimanche dans un entretien accordé aux Violets, l’international tunisien s’est exprimé sur un probable retour en France. Sans langue de bois, le natif de Sousse a affirmé qu’il serait partant pour porter le maillot du TFC la saison prochaine et qu’il ferait tout pour les aider à revenir en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Vente OM : « Boudjellal m’a dit qu’il avait un autre club, mais j’ai été très surpris que ce soit Marseille ! »

« J’aime beaucoup Toulouse, j’ai beaucoup de respect pour ce club. S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 au TFC. Il n’y a aucun souci. Je mets juste une seule condition : revenir en Ligue 1 la saison suivante. Là, je signe, aucun problème. Toulouse a tous mes contacts (rires). En jouant chaque match comme une finale, en s’aidant, en s’entraînant bien, on peut faire des choses magnifiques ! Je souhaite vraiment que le TFC revienne le plus tôt possible en Ligue 1 »

Aymen Abdennour – Source : LesViolets