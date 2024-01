Mercato ex OM : « Alexis Sanchez? Cela me met en colère ! »

Dans un entretien accordé au média La Tercera, Arturo Vidal a craqué sur le sujet Alexis Sanchez. Il ne comprend pas comment il peut être remplaçant à l’Inter !

L’Olympique de Marseille avait réussi le pari de relancer Alexis Sanchez. Malgré une bonne saison sous Igor Tudor, l’attaquant chilien a fait son retour à l’Inter en Serie A mais n’a pas énormément de temps de jeu. La justification de l’OM était qu’il ne collait pas vraiment offensivement avec les autres joueurs arrivés au mercato. Cet hiver, Arturo Vidal son compatriote chilien a été questionné par le média La Tercera. Le milieu de terrain se demande ce que l’ancien joueur d’Arsenal fait encore dans le club italien alors qu’il n’a pas de temps de jeu.

#Vidal, accorato messaggio per Alexis #Sanchez: « Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all’Inter, gliel’ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un… pic.twitter.com/73OsXVIp5G — Daniele Mari (@marifcinter) January 7, 2024

« Alexis, si tu m’écoutes, s’il te plaît, quitte l’Inter, implore Vidal à Sanchez. Il n’aurait jamais dû revenir à l’Inter, je le lui ai même dit. Il aurait dû aller dans un club où il aurait pu s’amuser, jouer, être aimé des gens mais il est têtu. Lautaro ? Un bon attaquant mais comment Sanchez peut-il ne pas jouer pour l’Inter ? Mkhitaryan joue et pas Alexis, j’ai vraiment envie de me suicider en pensant quelque chose comme ça. Cela me met en colère , Alexis est trop fort. Je préfère le voir à River qu’à l’Inter. Il doit aller jouer, là où il peut s’amuser, là où on le veut vraiment. Il n’est heureux que s’il joue, donc il n’est pas content. Et ses coéquipiers de l’Inter ne sont pas meilleurs que lui mais l’entraîneur ne veut pas de lui et c’est tout. Sinon, comment peux-tu le faire entrer à 9 minutes de la fin ? Cela me met en colère »