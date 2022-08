Mercato ex OM : Alvaro snobe Rudi Garcia pour rejoindre un autre club !

L’ancien joueur de l’OM Alvaro Gonzalez va rejoindre un club d’Arabie Saoudite malgré un rendez-vous avec Rudi Garcia qui semblait concluant !

Rudi Garcia est devenu le coach d’Al Nassr en Arabie Saoudite. Le coach français a tenté de ramener un ancien joueur de l’OM, Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol a rompu son contrat avec Marseille il y a quelques jours et cherchait donc un nouveau challenge pour la suite de sa carrière.

Contrat de 2 ans et salaire de $2M par saison?

D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’Espagnol a trouvé un accord avec l’Ettifaq FC, un autre club en Arabie Saoudite ! Pourtant, Rudi Garcia et l’ancien joueur de l’OM s’était rencontré il y a une dizaine de jours pour évoquer son avenir. Ettifaq FC serait venu avec une proposition supérieure et irrefusable pour le clan Alvaro ! Un contrat de 2 ans attend le joueur de 32 ans assorti d’un salaire de $2M par an.

🔵🇸🇦 L’ex-#OM – Alvaro #Gonzalez – a donné son accord de principe hier à… l’#EttifaqFC ! Alors qu’il avait rencontré Rudi Garcia et #AlNasrr il y a 10 jours, #EttifaqFC est revenu ce lundi avec une proposition supérieure : Contrat de 2 ans à 2M$ net.

Les émouvants adieux d’Alvaro à l’OM

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS « — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)