Mercato ex OM : Anigo retrouve un banc !

A l’Olympiakos, on se croirait presque à l’OM depuis quelques mois… Ce sera encore plus le cas dans les jours à venir puisque José Anigo sera sur le banc sur club grec !

Il y a quelques mois, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Michel, est arrivé sur le banc de l’Olympiakos ! José Anigo était alors directeur du football dans le club grec où évoluent notamment Konrad De la Fuente, Cédric Bakambu ou encore Mathieu Valbuena, tous ancien joueurs de l’OM.

Ce lundi, le club annonce le départ de l’entraîneur espagnol de son poste ! En effet, Michel aurait fait part de sa démission, affirmant qu’il part « en ami » alors que le club entre dans les phases de barrages et est actuellement 3e avec 3 points de retard sur le leader, l’AEK Athènes. Sans coach avec le départ de l’Espagnol, le club a nommé José Anigo en tant qu’entraîneur intérimaire, le temps de retrouver un coach !

« J’ai fait part de ma décision de démissionner à la direction du club. Je pense que c’est le meilleur moment pour le club. Je remercie l’ensemble du club pour sa coopération au cours de ces mois intenses, je pars en ami et je souhaite au club d’atteindre tous ses objectifs » Michel Gonzalez – Source : Olympiakos (03/04/23)

José Anigo assurera l’intérim après la démission de Michel Gonzalez ! https://t.co/10bpxLmFgz — Foot Mercato (@footmercato) April 3, 2023

Quand Anigo commentait son arrivée à l’Olympiakos

« C’est un peu ce que j’avais à l’OM. Je suis directeur du football, ça inclut la formation, ce que je connais bien. Ici la réserve joue en D2, comme c’est le cas pour certains clubs en Espagne. Il a une vraie volonté du président de connecter les pros, la réserve et la formation. (…) Vous savez, dans le football, il n’y a pas d’aventure au long cours. A Marseille, je n’ai pas compris que c’était beaucoup de ma faute. Ce sont des missions courte durée, on fait du mieux que l’on peut. L’Olvmpiakos. c’est une belle structure, comme je vous disais ça ressemble beaucoup à l’OM. Il y a un peu de stress, mais je suis heureux de débuter. Quand c’est nouveau, on est toujours un peu stressé, mais c’est avant tout un grand plaisir. » José Anigo – Source : la Provence (22/09/2022)