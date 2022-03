Mercato ex OM : ASSE, MLS, Olympiakos… Après des refus, Cabella a une piste pour son avenir !

Les étrangers évoluant en Russie ont vu leur contrat être résilié. C’est le cas notamment de Remy Cabella, ancien joueur de l’OM qui était sous contrat avec Krasnodar. Ce dernier s’est exprimé au sujet de son avenir dans un entretien accordé à L’Equipe.

Ancien joueur de l’OM, Remy Cabella avait retrouvé du temps de jeu à Saint-Etienne après des mois compliqués à Marseille. Le Français a ensuite décidé de rejoindre la Russie avec le club de Krasnodar. Avec la guerre actuelle en Ukraine, le milieu offensif a dû résilier son contrat.

Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent mais privilégier encore le projet sportif — Cabella

De retour en France pour du repos et pour soigner son mollet, il a livré une interview au journal L’Equipe. Pour le moment, son avenir est un gros point d’interrogation… Si Cabella a refusé des clubs aux destinations plus exotiques, il affirme être en contact avec l’Olympiakos où évolue notamment Mathieu Valbuena.

« Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu’il me reste. J’avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j’ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent mais privilégier encore le projet sportif. Signer à l’ASSE ? Mais on n’a jamais discuté de cela ! Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi. Saint-Étienne est engagé dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir. Il y a des discussions, c’est vrai, a-t-il ajouté. C’est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann (M’vila) là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J’ai de très bons échos. C’est un club qui m’intéresse mais j’ai d’autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours. » Rémy Cabella – Source : L’Equipe (16/03/22)