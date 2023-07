Mercato ex OM : Azpi fait des adieux émouvants !

Dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux, César Azpilicueta a fait ses adieux aux supporters de Chelsea après 11 ans passés au club et 9 titres remportés.

En larmes, l’espagnol César Azpilicueta a fait ses adieux à Chelsea en vidéo. Dans ce message posté sur les réseaux sociaux par le club londonien, le défenseur revient avec émotion sur son parcours depuis son arrivée à Stamford Bridge en 2012. Il y exprime toute sa gratitude envers les fans des blues : « J’ai essayé de rendre tout l’amour et le soutien que vous m’avez donnés depuis que je suis arrivé », « Chelsea est ma maison ».

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.

Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023