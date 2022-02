Mercato ex OM : Azpilicueta vers un départ de Chelsea ?

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, César Azpilicueta pourrait quitter Chelsea gratuitement et s’engager avec le FC Barcelone…

Alors qu’il est passé à l’Olympique de Marseille de 2010 à 2012, César Azpilicueta a laissé un bon souvenir sur son couloir droit. Parti jeune à Chelsea, à seulement 23 ans, le latéral espagnol a depuis fait sa place au sein de l’effectif du club londonien. Toutefois, selon les informations du media Times, il serait tenté par un départ de Chelsea et un retour dans son pays natal. Et un grand d’Europe lui ferait les yeux doux…

Azpilicueta en route vers Barcelone ?

En effet The Times, César Azpilicueta pourrait rentrer au bercail, en Espagne, la saison prochaine. Alors qu’il sera libre de tout contrat en juin prochain, les négociations au sujet d’une possible prolongation seraient au point mort nous apprend le media. Si l’ancien joueur de l’OM souhaiterait entreprendre un nouveau projet sportif, le FC Barcelone ne verrait pas d’un mauvais œil l’arrivée de Azpilicueta, et souhaiterait lui proposer un contrat d’une durée de deux ans. Dans une période très compliquée, les Catalans pourraient compter sur l’arrivée d’un excellent joueur capable d’évoluer comme latéral mais aussi dans l’axe de la défense.

« Je lui ai parlé de l’ambiance, je lui ai raconté mes expériences et mes souvenirs » — azpilicueta

« Santi Cazorla m’a contacté pour me demander comment était le club, la ville, par rapport au possible transfert d’Alvaro à l’OM, car ils jouaient ensemble à Villarreal. Après, je lui ai téléphoné directement quand il a signé pour le féliciter et lui dire que s’il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait m’appeler. Je lui ai parlé de l’ambiance, je lui ai raconté mes expériences et mes souvenirs. C’est un joueur avec une grosse expérience en Liga, et il a la grinta ! Je n’avais pas de doutes sur son niveau ni sur sa capacité à s’imposer rapidement dans l’équipe. » César Azpilicueta – Source : La Provence

le chiffre : 68

César Azpilicueta a disputé 68 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de son passage de 2010 à 2012. Il a inscrit deux buts. C’est Didier Deschamps qui était à l’initiative de son arrivée en provenance de son club formateur, Osasuna. Avec l’OM, il remporte deux coupes de la Ligue face à Montpellier et à Lyon et un trophée des champions.