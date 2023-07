Mercato ex OM: Bailly a trouvé un point de chute ?

D’après les toutes dernières informations sorties d’Angleterre et relayées ailleurs, le défenseur international ivoirien de 29 ans Eric Bailly se rapprocherait du club saoudien de Cristiano Ronaldo Al-Nassr. Après une saison en prêt à Marseille, il n’est plus du tout désiré par son club de Manchester United.

Selon les dernières informations venues d’Angleterre le défenseur central de Manchester United Eric Bailly pourrait trouver un point de chute en Arabie saoudite.

Comme révélé par le Manchester Evening News il y a quelques jours, des clubs saoudiens s’intéresseraient à l’international ivoirien de 29 ans qui ne fait absolument pas partie des plans d’Erik Ten Hag. D’ailleurs depuis son retour à Manchester il n’est pas retourné à l’entrainement avec ses coéquipiers.

Man United hope to get all documents signed for Alex Telles by the end of the week — after verbal agreement reached with Al Nassr on Wednesday. 🔴🇸🇦

Man Utd and Al Nassr will also discuss Eric Bailly potential transfer — Fulham and Al Ettifaq are also keen. https://t.co/aCHX9xlh1B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023