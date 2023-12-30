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Mercato ex-OM: Bailly rejoint Villarreal !

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L’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille Éric Bailly s’est officiellement engagé avec Villarreal jusqu’en 2025. L’international ivoirien retrouvera son ancien entraîneur Marcelino, qu’il a côtoyé lors de la saison 2015-2016. Le joueur de 29 ans a récemment résilié son contrat avec Besiktas, où il a été mis à l’écart du groupe, tout comme Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal et Jean Onana. « Le contrat de notre joueur de l’équipe A de football Eric Bailly a été résilié d’un commun accord. Nous souhaitons à Eric Bailly beaucoup de succès dans sa carrière », a annoncé le club turc dans un communiqué ce vendredi.

 

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