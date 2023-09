Mercato ex-OM: Balotelli change encore de club ?

Un ancien joueur de l’Olympique de Marseille devrait résilier son contrat dans son club actuel et pourrait faire son retour en Turquie, pays par lequel il est passé lors de la saison 2021-2022.

Passé par l’OM en 2019, Mario Balotelli devrait mettre un terme à son contrat avec le FC Sion. La carrière de l’attaquant fantasque italien n’est pas terminée. À 33 ans, il pourrait retrouver l’Adana Demirspor, son avant-dernier club où il a évolué lors de la saison 2021-2022 en inscrivant 19 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues.

L’information a été révélée par le média turc Radyospor ce jeudi soir, confirmée dans la foulée par la presse italienne. L’ancien joueur de Manchester City était parvenu à retrouver pendant quelques semaines la Squadra Azzurra lors de cette parenthèse turque.

