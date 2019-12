Mercato ex OM: Balotelli s’exprime concernant son avenir !

Après son départ de l’OM cet été, l’italien a décidé de signer à Brescia promu en série A. Malgré un début de saison mitigé, il est clair concernant son avenir…

Mario Balotelli a marqué quatre buts en douze matchs avec Brescia. Un bilan mitigé, surtout que le club lombard se bat pour le maintien et occupe la 18 ème place du championnat. Malgré cette situation difficile, l’international italien souhaite continuer l’aventure avec le club de sa ville natale. Sous contrat jusqu’à la fin de saison, il pourrait prolonger en cas de maintien en Série A de Brescia…

Je suis à la maison– Balotelli

A lire :Ex OM : Quand Balotelli se fait virer de l’entrainement…

« Je me sens bien ici. Nous ne sommes pas la Juventus mais la qualité ne manque pas. En restant unis les résultats viendront. Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi, j’ai l’intention de rester. Je suis à la maison et j’ai besoin d’une année plus calme. » Mario Balotelli— Sky Sport Italia