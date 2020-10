Mercato ex OM : Balotelli toujours sans club, Mancini est dépité…

Passé par l’Olympique de Marseille en 2019, Mario Balotelli n’a toujours pas retrouvé de club cette saison. Son ancien sélectionneur Roberto Mancini est persuadé qu’il peut encore trouvé un club.

Laissé libre par Brescia, club de Serie A italienne, Mario Balotelli n’a toujours pas trouvé de club. Passé par l’Olympique de Marseille en 2019, il avait fait l’objet d’un feuilleton qui a duré plusieurs mois… Depuis, il n’a pas réussi à s’imposer sérieusement et a enchaîné les matchs.

il serait encore dans sa pleine maturité technique et aurait été très utile à l’équipe d’Italie

Lors d’un colloque organisé par le Corriere Dello Sport et Tuttosport, Roberto Mancini, son ancien sélectionneur en Italie, a réagit au fait que l’attaquant n’a toujours pas de club, au mois d’octobre. Il espère le voir sous les couleurs d’un club très prochainement..

« Balotelli? Je suis vraiment désolé de le voir dans cet état. A 30 ans, il serait en pleine maturité technique-footballistique et aurait été très utile à l’équipe nationale. Je l’aime et j’espère qu’il lui arrivera toujours quelque chose de bien. Chaque joueur a sa propre histoire, en Italie il y en a beaucoup qui, malgré de grandes qualités, n’ont pas réussi à devenir champions. Tout le monde doit comprendre que jouer au football est chanceux, car cela fait un travail de ce qui était autrefois un jeu d’enfant. Il faut essayer de profiter de cette opportunité, car à part Ibrahimovic, la carrière d’un footballeur ne dure pas longtemps. Ensuite, vous vous arrêtez et vous êtes encore très jeune pour la vie »

Roberto Mancini – Source : Corriere dello Sport et Tuttosport

LE CHIFFRE : 8

8, c’est le nombre de buts que Mario Balotelli a mis sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en 15 rencontres. A titre de comparaison, Benedetto a trouvé le chemin de filets à 11 reprises mais en 37 matchs disputés.