Mercato ex OM : Bamba Dieng revient en Ligue 1

Après avoir quitté l’OM et être descendu en Ligue 2 avec Lorient. Bamba Diang va finalement revenir en Ligue 1 dans le cadre d’un prêt sec sans OA !

En effet, selon l’Equipe, « Bamba Dieng, attaquant de Lorient (Ligue 2), va s’engager à Angers en cette fin de mercato. Sauf retournement, l’attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2026, il vient de prolonger d’un an, est attendu en Anjou sous la forme d’un prêt sec, d’un an, sans option d’achat. »

L’attaquant de Lorient (Ligue 2), Bamba Dieng, va être prêté par Lorient à Angers pour une saison, sans option d’achat. https://t.co/xwBi7SADDf pic.twitter.com/k6XqCI1SQ8 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2024



Transféré à Lorient à l’été 2022, Bamba Dieng pourrait bien faire son retour en Ligue 1. L’attaquant des merlus est pisté par des clubs espagnols et allemands mais c’est bien dans le championnat français qu’il est plus probable de le retrouver. En effet Le Téfécé cherche un avant-centre depuis le départ de Thijs Dallinga à Bologne, le profil de Bamba Dieng intéresse les dirigeants toulousains. Le numéro 9 sénégalais est estimé à 4 millions d’euro sur transfermarkt, avec un contrat expirant dans 1 an. Il a d’ailleurs marqué le but de la victoire pour son retour sur la pelouse du vélodrome face à Martigues.

Après le départ de Lilian Brassier à l’OM, les Brestois s’activent sur le marché des transferts pour trouver son remplaçant. Luan Peres figure parmi les pistes étudiées par le bord brestois. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire sur son compte Twitter. L’ancien Marseillais a vécu 18 mois compliqués avec des pépins physiques à répétition depuis sa blessure face à Rennes en Ligue Europa, en septembre 2022. Un nouveau challenge en France qui pourrait relancer le défenseur brésilien.

Parmi les pistes étudiées cet été par Brest pour renforcer sa défense centrale, l’ancien Marseillais Luan Peres (Fenerbahçe). Celui-ci a vécu plus de 18 mois de galère et de pépins physiques en série après sa blessure à Rennes, en septembre 2022, en Ligue Europa pic.twitter.com/kyAymTRUPl — Mathieu Grégoire (@Serguei) August 21, 2024

