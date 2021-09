Mercato Ex OM : Ben Arfa toujours libre et visé par 3 clubs dont un jouant la C1

Son nom a circulé cet été du côté de l’Olympique de Marseille. A tord, puisque Ben Arfa ne faisait pas partie des plans du club marseillais lors de ce mercato estival. Libre de tout contrat l’ancien joueur de l’OM, Lyon et du PSG est toujours sans club.

Hatem Ben Arfa a quitté Bordeaux il y plusieurs mois et se retrouve actuellement sans club. L’ancien attaquant de l’OM de Lyon et PSG peut ainsi profiter de son statut de joueur libre pour rejoindre un club alors que le mercato a fermé ses portes le 1er septembre dernier.

Et selon les informations de ProSport, le Rapid Bucarest négocierait depuis plusieurs semaines avec l’international français. Les dirigeants lui proposeraient un contrat d’une saison plus en option avec une belle prime à la signature et un salaire mensuel estimé à 15 000 euros.

On apprend par ailleurs que d’autres clubs comme le Ferencvaros et un grand club européen disputant la Ligue des Champions étudiaient également la possibilité de recruter Ben Arfa. Le joueur de 34 ans avait disputé la saison dernière 25 matchs toutes compétitions confondues avec Bordeaux, pour 2 buts et 5 passes décisives.

Breaking: Hatem Ben Arfa is negotiating a move to the Romanian Liga 1 at Rapid. According to the agent who’s talking to him on Rapid’s behalf, Ferencvaros and a Champions League club are also in the chase. Ben Arfa hasn’t made his mind yet. — Emanuel Roşu (@Emishor) September 3, 2021

Longoria était surpris de la rumeur Ben Arfa

Son nom a été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, mais il ne faisait pas partie des plan de Pablo Longoria.

« Ben Arfa? À dire vrai, j’ai été étonné de voir cette rumeur. j’ai du respect pour lui, c’est un joueur qui m’a procuré du plaisir. C’est un joueur pour lequel j’étais capable d’acheter un billet, en particulier quand il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs, ça me faisait plaisir. Ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu’on rende public des discussions individuelles et qu’on se serve de l’OM à des fins personnelles. C’est quelque chose pas, que je n’accepterai jamais, c’est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c’est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire. »» avait ainsi fait savoir le président de l’OM en conférence de presse cet été.