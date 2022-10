Mercato ex OM : Bielsa a refusé un club pour une raison bien précise !

Depuis son départ de Leeds, Marcelo Bielsa n’a pas repris du service en tant que coach. El Loco a reçu un appel mais n’a pas souhaité donner suite. Il explique la raison à la journaliste argentine Veronica Brunati.

L’Olympique de Marseille a été marqué par la venue de plusieurs coachs ces dernières années. Marcelo Bielsa en fait forcément partie. Le coach argentin a marqué l’esprit des supporters par son tempérament et le jeu flamboyant proposé sur le terrain. Comme une relation passionnelle, cela n’a pas duré très longtemps mais a été intense.

Je ne pourrais pas affronter mon équipe dans un stade qui porte mon nom

Avec Leeds, El Loco a tenu plus longtemps. Il a permis au club anglais de retrouver la Premier League après des années à stagner en deuxième division. Devenu une légende de ce club britannique, il a fini par être licencié puisqu’il ne trouvait plus la solution avec son effectif.

Depuis, il n’a pas retrouvé de banc. Le coach argentin a été sollicité dans son pays dernièrement. En effet, comme l’explique la journaliste Veronica Brunati, River Plate est venu aux renseignements pour faire signer Marcelo Bielsa. Seulement, l’entraîneur n’a pas donné suite. Il explique la raison.

« Je ne pourrais pas diriger une équipe en Argentine qui va affronter mon équipe (Newells) dans un stade qui porte mon nom » Marcelo Bielsa – Source : Veronica Brunati (17/10/22)

Bielsa avait un rapport très distant avec les joueurs mais je le kiffais — Payet

« Oui, Bielsa, il a des méthodes durs, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c’est loin d’être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. C’est plus envers moi-même, il faut que je fasse plus. Bielsa avait un rapport très distant avec les joueurs mais je le kiffais car il nous faisait jouer un football incroyable. Sampaoli était plus proche de nous. Tudor, c’est un peu plus un style italien, il est un peu plus dur. Ce sont d’autres méthodes mais elles fonctionnent. »