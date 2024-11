Mercato Ex OM : ça s’active pour la belle opportunité Zambo Anguissa !

L’ancien milieu de terrain de l’OM, André-Frank Zambo Anguissa, maître à jouer du Napoli, brille cette saison en Serie A, mais l’incertitude plane sur son avenir alors que son contrat expire en 2025.

André-Frank Zambo Anguissa, 28 ans, est aujourd’hui un joueur clé du Napoli, mais son avenir reste incertain. En fin de contrat en juin 2025, le milieu international camerounais dispose d’une option pour prolonger son bail. Cependant, aucune discussion concrète n’a encore été engagée, le joueur préfère se concentrer sur la saison en cours avant de se projeter.

Révélé par le G8 Talent au Cameroun, Zambo Anguissa s’est révélé à l’OM avant de rejoindre Fulham, Villarreal, puis Naples où il brille depuis 3 saisons. Champions d’Italie 2022-2023, il est désormais considéré comme l’un des meilleurs milieux de Serie A. Courtisé par l’AS Monaco l’été dernier, il avait été retenu par Antonio Conte, son nouvel entraîneur, qui l’a rapidement érigé en élément indispensable.

A lire aussi : Mercato OM : ça se précise pour Benatia !

Anguissa dans le viseurs de plusieurs clubs européens.

Cette saison, Zambo Anguissa cumule déjà 1 203 minutes en 14 titularisations (1 but et 1 passe décisive). Malgré son attachement à Naples, plusieurs clubs européens surveillent sa situation, notamment la Juventus, l’OL et Villarreal. C’est en tout cas ce que révèle le site Foot Mercato ce lundi.

Alors que le Napoli domine la Serie A, l’avenir de Zambo Anguissa dépendra de sa volonté de prolonger l’aventure. En attendant, le joueur préfère se concentrer sur les objectifs sportifs avant de prendre une décision définitive. Réponse dans les mois à venir.

A lire aussi : Mercato OM : Daniel Riolo veut que De Zerbi laisse du temps à cette recrue !