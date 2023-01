Mercato ex OM : Ça se bouscule pour cet ancien Marseillais !

Transféré à la Juventus en échange avec Franco Tongya, Marley Aké devrait quitter le club turinois ! Plusieurs clubs espèrent le récupérer.

D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Marley Aké pourrait rebondir dans un autre club dès cet hiver ! Plusieurs écuries seraient prêtes à lui donner sa chance dont trois clubs français : Dijon, Amiens et Ajaccio.

Aké a plusieurs solutions cet hiver !

Echangé avec Franco Tongya à la Juventus, le jeune attaquant de l’OM n’a pas réussi à s’imposer chez les Turinois et espère relancer sa carrière dans un club où il aura du temps de jeu.

Info : Marley Aké 🇫🇷 sur le départ de la Juventus 🇮🇹. Plusieurs clubs sont intéressés :

▪️l’AC Ajaccio 🇫🇷(L1)

▪️ Dijon et Amiens 🇫🇷 (L2)

▪️Cercle Bruges 🇧🇪 et Fortuna Sittard 🇳🇱

Son entourge voulait qu’il enchaîne avec le monde pro

Il y a un an, l’entourage de Marley Aké était déjà déterminé à l’idée de le faire signer dans un autre club à l’hiver afin qu’il enchaîne les prestations dans le monde professionnel. Le club turinois avait alors fermé la porte à un départ…

« Il joue avec les u23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n’est plus le même. Il s’est entraîné à plusieurs reprises avec eux et fait des matchs amicaux pendant les trêves. Il ne regrette rien, car je ressens de sa progression dans son football et c’est le plus important. Il se sent plus fort, il sent qu’il progresse. C’est pour ça que je suis venu à la Juve. Il est temps pour lui d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu’il joue. On va privilégié le temps de jeu c’est évident. Alors pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option » Un proche de Marley Aké – Source : Foot Mercato (10/01/22)