Mercato ex OM : Ça va bouger autour de Nuno Tavares !

En prêt à Nottingham Forrest après son passage à l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares pourrait de nouveau quitter la Premier League ! Le Portugais est cité parmi les pistes de plusieurs clubs européens comme l’affirme The Standard.

Ces dernières saisons, l’Olympique de Marseille a pris plusieurs joueurs liés à Arsenal. Nuno Tavares en a fait partie mais n’a pas vraiment réussi à convaincre les dirigeants marseillais de le conserver.De retour chez les Gunners, il n’a pas eu sa chance et a repris le chemin du départ, à Nottingham Forrest cette fois-ci.

Seulement, il n’a joué que quelques matchs depuis le début de la saison. D’autres clubs voient en lui une possibilité de relance ! D’après The Standard, plusieurs clubs en Europe apprécient son profil et pourrait lui redonner sa chance. Il existe donc une probabilité que le prêt à Nottingham Forrest soit brisé.

Cedric, Elneny and Nuno attracting interest this month. Youngsters Cozier-Duberry and Walters are loan targets for clubs.

More here with @NizaarKinsella:https://t.co/GA8PDDbAWI

— Simon Collings (@sr_collings) January 3, 2024