Mercato Ex OM : Cambriolé, Ribéry va « prendre les décisions nécessaires »

Ce dimanche soir, Frank Ribéry a constaté qu’il s’était fait cambriolé. Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ancien marseillais affirme qu’il va prendre des décisions.

Frank Ribéry a filmé sa maison, saccagé par des cambrioleurs après sa victoire face à Parme ce dimanche soir… Après avoir publié cette vidéo, l’ancien attaquant de l’OM a affirmé qu’il comptait prendre des décisions pour le bien être de sa famille. Un départ de la Fiorentina?

avoir le froc baissé, ça ne passe pas, je ne l’accepte pas — RIBERY

« Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce « chez moi », en Italie, pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j’ai découvert… Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux mais al Hamdoulillah ce n’est pas l’essentiel. Ce qui choque c’est cette impression d’être à poils, d’avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas, je ne l’accepte pas ! Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité, à Munich mais comment avoir confiance aujourd’hui? Comment me / nous sentir bien ici aujourd’hui après ça? Je ne cours pas après les millions, grâce à Dieu on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon, parce que passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien être »

Frank Ribéry – Source : Compte Twitter