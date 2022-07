Mercato ex OM : Ce défenseur formé à Marseille ne ferme aucune porte !

Baptiste Aloé, ancien défenseur marseillais, se prépare avec l’équipe UNFP cet été, et dans un entretien accordé à La Provence, il confie vouloir continuer à se battre et estime avoir le niveau pour la Ligue 2.

Baptiste Aloé fait parti de l’équipe UNFP, qui comme chaque été met en place une préparation à l’intersaison pour les joueurs qui se retrouvent sans club afin qu’ils conservent leur forme et retrouvent un nouveau club. L’ancien marseillais (2012-2015), formé au club, n’a jamais réussi à s’imposer réellement à Marseille, mais n’a jamais baissé les bras depuis. Sans club depuis son passage en Roumanie, il souhaite retrouver un club en France, où il estime pouvoir apporter à des clubs de Ligue 2, ou de National 1.

« Je sais que les clubs se retrouveront dans mes valeurs de guerrier qui a de la détermination et de l’envie. » – Aloé

« Dans ma situation, soit je baisse les bras et j’attends dans mon coin que quelqu’un m’appelle, soit je me bats et je montre tous les jours que je suis là. Je sais que les clubs se retrouveront dans mes valeurs de guerrier qui a de la détermination et de l’envie. Là, je viens de jouer contre Sochaux et Valenciennes, je sens que mon niveau se situe par là. Je sais également que le National 1 est composé de clubs avec des projets très intéressants. Je ne ferme donc pas la porte ». Baptiste Aloé Source : La Provence (11/07/2022)