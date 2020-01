Mercato ex-OM : Ce légendaire flop marseillais à la relance aux USA !

Si vous demandez spontanément à des supporters marseillais de citer le pire joueur ayant porté leur maillot ces dix dernières années, le nom de Paolo De Ceglie reviendra sans aucun doute dans la discussion. Le latéral italien n’est toujours pas à la retraite…

À 33 ans, l’ex-joueur de la Juventus (et grand spécialiste du prêt) s’est trouvé un nouveau challenge. Aux États-Unis, en quatrième division. La toute nouvelle équipe de Miami Beach a en effet annoncé la signature de Paolo De Ceglie pour trois ans. L’Italien est annoncé dans le communiqué officiel comme « une légende quatre fois vainqueur de la Serie A et reconnu pour sa longévité à la Juventus mais aussi ses passages à Marseille et Parme. »

Une manière factuelle de voir les choses. Bonne chance à lui.

🌴⚽️ @paolo_deceglie is literally taking his talents to South Beach! ⚽️🌴🚨⁣

⁣

The former Juventus, Parma & Marsielle star and 3x Serie A champion will join us as the very first player in Miami Beach Club de Fútbol history! ⁣

⁣

Benvenuto, Paolo!⁣

——————————————⁣ pic.twitter.com/Pn2dxNAMHS

— Miami Beach CF (@miamibeachcf) January 11, 2020