Mercato ex OM : C’est confirmé pour Alexis Sanchez !

L’Inter Milan a communiqué sur son site internet le départ d’Alexis Sanchez. L’ancien marseillais se retrouve désormais son club, il est libre de signer où il le souhaite.

Pour passer une saison à l’Olympique de Marseille Alexis Sanchez est revenu l’été dernier à l’Inter de Milan club où il avait déjà passé 3 saisons. L’attaquant chilien de 35 ans, à réaliser une saison moyenne avec 4 buts et 5 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2022 2023 avec l’Olympique de Marseille il avait disputé 44 matchs toutes compétitions confondues, et inscrit 18 buts.

Un beau message d’adieu

Il Campeón è tornato per la seconda stella 🔙🤩

Gracias Alexis 🇨🇱 ⭐⭐🏆#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024



L’Inter de Milan a souhaité lui rendre hommage avec un beau message, « Quatre saisons à l’Inter et cinq titres ensemble : l’Inter et Alexis Sanchez se disent au revoir après une longue chevauchée commune. L’attaquant chilien a joué avec les Nerazzurri pour la saison 2023/2024, après avoir également porté les couleurs des Nerazzurri de 2019 à 2022. Lors de ce dernier championnat, il a contribué à remporter le Scudetto, le deuxième pour Alexis à l’Inter, après celui remporté en 2021. Pour le Chilien, il a également remporté la Coppa Italia et deux Supercoupes d’Italie, dont l’une a été décidée par l’un de ses buts en fin de saison. En 2023/2024, Sanchez a fait 23 apparitions en Serie A, avec 2 buts, 2 en Supercoupe d’Italie et 8 en Ligue des champions, avec 2 buts. Au total, sous le maillot de l’Inter, il a fait 142 apparitions, pour 24 buts. Merci Alexis !»

