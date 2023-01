Mercato ex OM : C’est confirmé pour Ocampos !

Bradé alors qu’il était devenu un élément important de l’OM, Lucas Ocampos a confirmé son talent au FC Séville. Alors qu’un gros transfert était annoncé, l’ailier argentin a perdu sa place, il a été prêté à l’Ajax sans succès…

C’était annoncé cela se confirme, Lucas Ocampos ne va pas rester d’avantage à l’Ajax. L’ailier argentin va revenir au FC Séville. Selon Diaro Olé, « il y a un accord avec l’Ajax, le club dans lequel il était arrivé en prêt il y a cinq mois (il n’a ajouté que 114 minutes et n’a plus officiellement joué depuis le 1er octobre). » L’ancien joueur de l’OM va revenir dans un contexte compliqué, car le FC Séville de Jorge Sampaoli est avant dernier de Liga.

Lucas Ocampos, flop à l’Ajax !

🇦🇷 Lucas Ocampos se convertirá -nuevamente- en futbolista del Sevilla ☑️ Hay acuerdo con Ajax, el club al que llegó a préstamo hace cinco meses (sólo sumó 114 minutos y no compite oficialmente desde el 1 de octubre) ❗️ El equipo de Sampaoli pelea el descenso: está anteúltimo pic.twitter.com/gsz8z3YDr9 — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2023



Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre intervenant Nicolas Filhol évalue les possibilités d’échanges de joueurs entre Séville et Marseille pour Gerson.

« En-Nesyri, c’est un peu le Brandao du Maroc je trouve. C’est un joueur qui presse, pas tout le match parce qu’il est mort à la 75ème tellement il court, mais c’est intéressant quoi c’est un grand gabarit. Je n’ai pas vu tous les matchs du Maroc, il a fait une belle Coupe du Monde, mais franchement, non, le profil ne me plaît pas. […] Ocampos il revient de prêt à Séville, il est en échec, il ne peut plus jouer à l’Ajax. Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur, parce qu’il est en échec total là. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il a fait une mauvaise saison avec Séville, ils l’ont refourgué à l’Ajax en faisant un montage financier pour pas payer à l’OM leur pourcentage à la revente. Et finalement il a pas du tout joué à l’Ajax et ils ont cassé le prêt. Ce qu’il faudrait regarder c’est l’effectif du FC Séville, il y a des bons joueurs à prendre et il y en a peut-être qui ne jouent pas trop. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

