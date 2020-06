Mercato ex OM : C’est déjà terminé entre Balotelli et Brescia?

Ce samedi, plusieurs médias italiens affirment que l’aventure entre Mario Balotelli et son club de Brescia est terminée. L’attaquant passé par l’Olympique de Marseille va devoir se trouver un nouveau club.

Depuis plusieurs semaines, les relations entre Mario Balotelli et son président à Brescia sont au plus bas. Lundi dernier, l’international italien s’était présenté devant le bureau du dirigeant pour évoquer son avenir… Massimo Cellino aurait refusé de lui ouvrir la porte. Selon les médias locaux, Super Mario serait resté plus de 30 min à attendre devant le bureau.

Brescia et Balotelli, c’est définitivement fini?

Ce samedi, plusieurs médias italiens dont la Gazzetta Dello Sport affirment que l’aventure entre l’attaquant et son club est terminée. Le comportement du joueur n’a pas plu au président qui souhaite donc stopper la collaboration au plus vite;

Une rupture de contrat est évoquée, ce qui l’empêcherait de participer à la reprise de la Serie A le 20 juin prochain avec son club. L’ancien buteur de l’OGC Nice sera donc disponible lors du prochain mercato et devra se trouver un nouveau challenge !