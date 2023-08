Mercato ex OM : C’est fait pour Caleta-Car !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Duje Caleta-Car pourrait finalement rejoindre Lyon dans les prochaines heures !

Fabrizio Romano s’est emparé du dossier Duje Caleta-Car ! Après son départ de l’OM, le Croate a filé à Southampton mais pourrait déjà faire son retour en Ligue 1. Le défenseur central devrait, comme annoncé depuis plusieurs semaines, rejoindre Lyon dans le cadre d’un transfert !

D’après le journaliste italien, Lyon devra payer 5 millions d’euros à Southampton pour s’attacher ses services. Le dossier devrait prendre fin ce mercredi après que le joueur ait passé sa visite médicale. Il devrait être la troisième recrue après Clinton Mata et Skelly Alvero.

Duje Caleta Car, on his way to medical tests as new OL player from Southampton. Deal will be completed and sealed today. 🔵🔴 #OL

Final fee: €5m. pic.twitter.com/dKzwexY4mP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023