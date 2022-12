Mercato ex OM : C’est la guerre à Séville avec Sampaoli?

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, serait en guerre avec Monchi au FC Séville ! L’Argentin ne parlerait plus avec son directeur sportif.

Après son départ de l‘Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est resté quelques mois sans club puis a rejoint le FC Séville pour la deuxième fois de sa carrière. Le coach argentin n’a pas franchement réussi son aventure avec les Andalous pour le moment. 18e de Liga, les Sévillans ne cesserait de changer de stratégie au niveau du mercato.

Monchi et Sampaoli ne se parlent plus !

D’après les informations de Deportes Cuatro, les relations entre Sampaoli et Monchi se seraient tendues ces derniers jours. Les deux hommes forts du FC Séville ne se parleraient plus du tout et c’est Pepe Castro, le président, qui serait obligé de faire l’intermédiaire.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste made in Ligue 1 recyclée par Longoria pour cet hiver?

L’un des gros points de discorde serait le départ acté d’Isco au poste de milieu offensif. Le problème? Monchi ne compte pas le remplacer alors que Sampaoli exige des renforts lors de ce mercato hivernal. Une situation qui devient très tendue pour le coach argentin à Séville en plus du classement catastrophique.