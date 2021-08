Mercato ex OM : C’est officiel, Khaoui signe chez un autre club de Ligue 1 !

Libre de tout contrat depuis juin dernier, le tunisien Saïf-Eddine Khaoui a trouvé un point d’atterrissage en Ligue 1 pour les deux prochaines saisons…

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2016, le milieu de terrain Saïf-Eddine Khaoui n’est jamais parvenu à s’imposer dans le club. Même si Nasser Larguet n’a pas hésité à lui donner sa chance lors de son intérim, Khaoui n’a pas été prolongé de son contrat en juin dernier. Mais le tunisien a trouvé un point de chute chez un autre club de Ligue 1.

Promu cette saison, Clermont enregistre donc l’arrivée de l’ancien joueur de l’OM. Khaoui est désormais lié au club auvergnat pour les deux prochaines saisons.

Khaoui à Clermont pour deux saisons !

« Je suis très content de rejoindre le club, sa philosophie de jeu me plait beaucoup. Le feeling avec le coach est tout de suite bien passé. J’espère qu’on fera la meilleure saison possible collectivement et qu’on réussira à maintenir le Clermont Foot pour sa première saison en Ligue 1. J’ai hâte de jouer avec mes nouveaux coéquipiers et de vous voir au stade Gabriel Montpied » Saïf-Eddine Khaoui – Source : Site officiel du club