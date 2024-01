Mercato ex-OM: cet ancien joueur lance un gros appel du pied à Marseille !

Arrivé libre aux Tigres en 2021 en provenance de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin évolue désormais à l’Udinese en Serie A. Le club italien semble ne plus compter sur l’international français, qui a inscrit 4 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Dans un entretien accordé à Média Carré, l’attaquant de 31 ans a confié qu’il aimerait revenir à l’OM.

Passé par l’OM entre 2013 et 2021, Florian Thauvin est sur la corde raide ces dernières semaines du côté de l’Udinese, où il a inscrit seulement 4 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Si Nice a récemment manifesté un intérêt pour le champion du monde 2018, le joueur, lui, pense encore à l’OM, comme il l’a confié dans une interview accordée à Média Carré.

« C'est vrai que faire "The Last Dance" à l'OM, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel ! » 🗣️ Florian Thauvin : « La ligue 1 me manque, j'aime la France, j'aime la Ligue 1. C'est un championnat dans lequel j'ai préformé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l'OM et ce que ça représente pour moi.

« La ligue 1 me manque. J’aime la France, j’aime la Ligue 1, a livré Thauvin. C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça ne dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire “The Last Dance” à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel », a-t-il ajouté.